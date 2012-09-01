Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft продемонстрировала новые иконки на видео

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:24
  • Просмотров: 141

Новое видео демонстрирует «разнообразные и связанные» иконки. Иконки отображаются на протяжении всего процесса проектирования, переходя от набросков идей к иконкам в Windows 10.

Илья Источник:
.windowscentral.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Windows 10: некоторые приложения получили новые иконки

Windows 10: некоторые приложения получили новые иконки

Обычные пользователи Windows 10 начали получать новые иконки для приложений

Обычные пользователи Windows 10 начали получать новые иконки для приложений

Новые иконки в сборке Windows 10 Build 10166

Новые иконки в сборке Windows 10 Build 10166

Новые иконки программ из пакета Microsoft Office 2013

Новые иконки программ из пакета Microsoft Office 2013

Игровые иконки в стиле Metro

Игровые иконки в стиле Metro




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 45
Пользователей: 0
Гостей: 45
Роботы: Yandex Google
+15  
Новостей: 12284
+1  
Комментариев: 39444
+0  
Пользователей: 10035