Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

HoloLens 2 получит обновления программного обеспечения для улучшения качества изображения

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:48
  • Просмотров: 73

Многие клиенты не могли получить HoloLens 2 из-за множества проблем с оборудованием и программным обеспечением. Ранее сообщалось, что Microsoft исследует проблемы с дисплеем, которые затронули некоторые ранние экземпляры. Теперь, похоже, компания готова к скорейшему решению этих проблем.

Новая странице поддержки Microsoft говорит о том, что редмондцы внесут некоторые заметные изменения в HoloLens 2 в ближайшие месяцы. Компания отметила, что работает над улучшением программного обеспечения для повышения качества изображения, и эти обновления будут доставляться авоматически.

На странице поддержки указано, что предстоящие обновления будут включать в себя автоматическое определение положения глаз, улучшения калибровки цветов, а также режим чтения. Возможность автоматического определения положения глаз кажется наиболее интересным улучшением в этом списке, и это позволит HoloLens 2 выполнять калибровку глаз в фоновом режиме. В частности, это должно устранить необходимость запуска калибровки глаз для активной цветовой коррекции.

Кроме того, Microsoft также признала проблему с HoloLens 2, где более тусклые цвета приобретают красный тон. Компания пообещала предоставить улучшения калибровки цветов для решения этой проблемы.

Наконец, HoloLens 2 также получит режим чтения, который поможет сделать чтение более комфортным для клиентов. Примечательно, что эти улучшения все еще находятся в стадии разработки.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Следующее обновление программного обеспечения для HoloLens будет выпущено в начале следующего года

Следующее обновление программного обеспечения для HoloLens будет выпущено в начале следующего года

Первое поколение HoloLens больше не будет получать крупные обновления ОС

Первое поколение HoloLens больше не будет получать крупные обновления ОС

Microsoft выпустила May 2020 Update для HoloLens 2

Microsoft выпустила May 2020 Update для HoloLens 2

Microsoft HoloLens и время автономной работы девайса

Microsoft HoloLens и время автономной работы девайса

Следующее поколение Microsoft HoloLens должно получить чип Snapdragon 850

Следующее поколение Microsoft HoloLens должно получить чип Snapdragon 850




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 41
Пользователей: 0
Гостей: 41
Роботы: Google Yandex
+4  
Новостей: 12314
+0  
Комментариев: 39444
+0  
Пользователей: 10035