HoloLens 2 получит обновления программного обеспечения для улучшения качества изображения
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:48
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Многие клиенты не могли получить HoloLens 2 из-за множества проблем с оборудованием и программным обеспечением. Ранее сообщалось, что Microsoft исследует проблемы с дисплеем, которые затронули некоторые ранние экземпляры. Теперь, похоже, компания готова к скорейшему решению этих проблем.
Новая странице поддержки Microsoft говорит о том, что редмондцы внесут некоторые заметные изменения в HoloLens 2 в ближайшие месяцы. Компания отметила, что работает над улучшением программного обеспечения для повышения качества изображения, и эти обновления будут доставляться авоматически.
На странице поддержки указано, что предстоящие обновления будут включать в себя автоматическое определение положения глаз, улучшения калибровки цветов, а также режим чтения. Возможность автоматического определения положения глаз кажется наиболее интересным улучшением в этом списке, и это позволит HoloLens 2 выполнять калибровку глаз в фоновом режиме. В частности, это должно устранить необходимость запуска калибровки глаз для активной цветовой коррекции.
Кроме того, Microsoft также признала проблему с HoloLens 2, где более тусклые цвета приобретают красный тон. Компания пообещала предоставить улучшения калибровки цветов для решения этой проблемы.
Наконец, HoloLens 2 также получит режим чтения, который поможет сделать чтение более комфортным для клиентов. Примечательно, что эти улучшения все еще находятся в стадии разработки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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