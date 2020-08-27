Microsoft анонсировала августовский пакет обновлений для Microsoft 365
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:32
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Компания Microsoft анонсировала августовский пакет обновлений для Microsoft 365.
Управляйте задачами и другими функциями в Teams
Будьте в курсе дел, не покидая Teams — Управлять задачами станет проще, если вам не придется переключаться между местами, чтобы увидеть их все. Новое приложение Tasks в Teams обеспечивает новое унифицированное представление задач и назначений из Microsoft To Do, Planner и Outlook, помогая объединить задачи и расставить приоритеты. Наряду с консолидированным представлением ваших задач, Microsoft также добавила новое представление списка с возможностью редактирования нескольких задач одновременно, интеграцию Graph API и Power Automate, а также возможности публикации задач в будущем. Новый опыт уже доступен для пользователей настольных компьютеров. Чтобы начать работу, добавьте приложение Planner (позже название изменится на Tasks) в клиент Teams или добавьте его в качестве вкладки в верхней части канала Teams.
Упростите действия и предупредите товарищей по команде с помощью новых возможностей Power Automate — Microsoft добавляет новые действия и триггеры в Power Automate в Teams, чтобы пользователи могли оптимизировать свой рабочий процесс. Используя новое действие «Создать команду», вы сможете без проблем создать новую команду в рамках своего бизнес-процесса - например, автоматически создать сайт команды с участниками для проекта, над которым вы работаете. Кроме того, теперь вы можете использовать @mentions в своих потоках, чтобы важные сообщения доходили до предполагаемого получателя.
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Microsoft также добавила в Power Automate два новых триггера. С помощью триггера «Для выбранного действия сообщения» теперь можно создавать настраиваемые действия сообщения для инициирования критических бизнес—процессов непосредственно из сообщения, включая преобразование сообщения в чате в возможность продажи в Dynamics. Кроме того, когда член команды удаляется из команды, могут быть предприняты определенные действия—например, уведомление владельца команды. Чтобы начать работу, откройте приложение Flow в Microsoft Teams и начните создавать поток с помощью этих двух новых триггеров.
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Повысьте продуктивность с помощью приложений Microsoft Teams, предназначенных для удаленной работы — В удаленной и гибридной рабочей среде бывает сложно обеспечить информированность, согласованность и вовлеченность каждого. Microsoft создала новую веб-страницу с тщательно подобранным списком приложений для Microsoft Teams, которые могут помочь улучшить совместную работу и повысить продуктивность. От управления маркетинговыми кампаниями и создания предложений по продажам до решения проблем с автоматизацией ответов и расстановкой приоритетов задач, эти приложения помогут вам оставаться на связи и двигаться вперед в удаленном и гибридном мире.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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