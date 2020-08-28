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Microsoft обновила приложение Microsoft Outlook для Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:21
  • Просмотров: 99

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Outlook для Android до версии 4.2033.1.

Вот список новых функций:

• Покажите своим почтовым уведомлениям немного любви. Настройте действия почтовых уведомлений, перейдя в Настройки> (Почта) Уведомления> Кастомные действия. Выберите одно из пяти кастомных действий, таких как Пометить или Пометить как прочитанное, или удалите лишние действия, чтобы настроить уведомления по электронной почте в соответствии с вашими предпочтениями.

Илья Источник:
mspoweruser.com
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