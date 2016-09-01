OneDrive for Business получит улучшения поиска в следующем месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:14
- Просмотров: 74
OneDrive for Business скоро получит новый опыт поиска, который упростит пользователям поиск файлов в папках и общих библиотеках. Этот опыт был недавно анонсирован в центре администрирования Microsoft 365, и он начнет развёртываться в начале сентября.
Когда новый опыт поиска станет доступен, пользователи смогут выбирать, где они хотят искать, используя выпадающий список в поле поиска в OneDrive for Business. Выпадающее меню позволит пользователям легко искать свои собственные файлы, общие файлы в OneDrive for Business, а также все общие библиотеки в SharePoint.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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