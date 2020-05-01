Microsoft анонсировала августовский набор новых функций для Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:01
- Просмотров: 71
Компания Microsoft анонсировала набор новых функций для Microsoft Teams.
Spotlight
Организаторы и ведущие собрания смогут заблокировать свое видео в качестве основного вида для всех участников встречи. Это помогает ведущему контролировать основной видеопоток, который участник видит во время собрания. Это отличается от «Закрепить участника», которая позволяет человеку закреплять видеопоток для своего собственного просмотра, но не для просмотра всеми участниками собрания. Spotlight будет доступна в ближайшие несколько месяцев.
Хранение записей собраний для областей, где Stream недоступен
Записи собраний Teams в настоящее время отключены для клиентов, данные Teams которых хранятся в стране, если Microsoft Stream недоступен в этой стране. Новый параметр администратора позволит вам включить записи собраний, если данные Microsoft Stream еще не находятся в стране. Если этот параметр включен, записи собраний Teams будут сохраняться в центре обработки данных, ближайшем к региону.
Оптимизированный опыт Microsoft Teams теперь доступен на VMware Horizon 8
В связи с растущим спросом на инструменты совместной работы для поддержки удаленных сотрудников, VMWare Horizon 8 теперь предлагает улучшенный опыт аудио и видео для Microsoft Teams. Пакет оптимизации помогает улучшить пользовательский опыт и повысить производительность для тех, кто использует Microsoft Teams в виртуальных рабочих столах Horizon (VDI) и средах опубликованных приложений.
Объединение вызовов
Объединение вызовов дает вам возможность объединить несколько вызовов в вызов 1-1 или другой групповой вызов. Это относится к звонкам Teams VOIP и звонкам PSTN.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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