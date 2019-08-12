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Приложение Microsoft Lists в Microsoft Teams теперь общедоступно

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 14:57
  • Просмотров: 125

Компания Microsoft с гордостью объявила об общедоступности приложения Lists в Teams для всех коммерческих клиентов и клиентов GCC.

Представление приложения Lists в Teams

Цель приложения Lists в Teams состоит в том, чтобы объединить все возможности совместной работы и общения в списки и элементы списков, чтобы упростить выполнение работы.



Вот список поддерживаемых функций:

1. Создание нового списка с нуля, из шаблонов (8 стандартных шаблонов и 3 отраслевых шаблона: пациенты, ссуды и инциденты), из данных таблицы Excel и из существующего списка.
2. Импорт существующих списков команд в виде новых вкладок.
3. Все стандартные функции списков, доступные в SharePoint Web: типы столбцов, форматирование представления, быстрое редактирование, экспорт в Excel, сортировка, фильтрация и т. д.
4. Возможность вести разговор в канале об элементе списка.
5. Все действия пользователей в списке проверяются и доступны в журнале аудита Центра безопасности и соответствия требованиям.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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