Приложение Microsoft Lists в Microsoft Teams теперь общедоступно
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:57
- Просмотров: 125
Компания Microsoft с гордостью объявила об общедоступности приложения Lists в Teams для всех коммерческих клиентов и клиентов GCC.
Представление приложения Lists в Teams
Цель приложения Lists в Teams состоит в том, чтобы объединить все возможности совместной работы и общения в списки и элементы списков, чтобы упростить выполнение работы.
Вот список поддерживаемых функций:
1. Создание нового списка с нуля, из шаблонов (8 стандартных шаблонов и 3 отраслевых шаблона: пациенты, ссуды и инциденты), из данных таблицы Excel и из существующего списка.
2. Импорт существующих списков команд в виде новых вкладок.
3. Все стандартные функции списков, доступные в SharePoint Web: типы столбцов, форматирование представления, быстрое редактирование, экспорт в Excel, сортировка, фильтрация и т. д.
4. Возможность вести разговор в канале об элементе списка.
5. Все действия пользователей в списке проверяются и доступны в журнале аудита Центра безопасности и соответствия требованиям.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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