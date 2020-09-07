Microsoft откажется от Visual Studio Codespaces
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- Категория: Microsoft
- Дата: 7-09-2020, 18:59
- Просмотров: 191
Компания Microsoft объявила, что Visual Studio Codespaces будет удалена, а функции будут объединены в GitHub Codespaces. Существующие пользователи Visual Studio Codespaces могут перейти на GitHub Codespaces уже сейчас, а текущее предложение Azure будет удалено в феврале 2021 года. Несмотря на то, что GitHub Codespaces предлагает оптимизированный опыт создания репозиториев GitHub, разработчики могут использовать репозитории Git, размещенные в других местах (например, Azure Repos, Bitbucket), с помощью нескольких дополнительных шагов настройки.
Что будет дальше?
4 сентября 2020 года
• Текущие пользователи могут перейти на частную бета-версию GitHub;
20 ноября 2020 года
• Регистрация новых пользователей в Visual Studio Codespaces приостановлена;
• Создание плана и кодового пространства приостановлено;
• Пользователи службы Azure по-прежнему могут подключаться к существующим кодовым пространствам через портал для доступа и резервного копирования любых данных;
17 февраля 2021 года
• Служба на пенсии;
• Все оставшиеся планы и кодовые пространства на портале удаляются;
• Портал удален;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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