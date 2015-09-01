Компания Microsoft анонсировала августовский пакет обновлений для OneDrive
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:03
- Просмотров: 122
Microsoft анонсировала августовский пакет обновлений для OneDrive.
Задачи в Word и Excel
Microsoft всегда стремится сделать сотрудничество надежным, интуитивно понятным и безопасным. Office — это больше, чем просто холст для создания документов — он поддерживает совместную работу с совместным редактированием в реальном времени, а также помогает вам быть в курсе ваших действий с файлами с помощью эффективных функций, таких как @mentions, комментарии и теперь задачи. В Word и Excel задачи помогут вам распределить обязанности между коллегами, которые могут быть решены после выполнения задания. В дополнение к назначению задачи вы также можете переназначить ее и отслеживать любые изменения, внесенные в задачу в потоке комментариев, с помощью встроенной истории.
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Обновления для уведомлений о комментариях
Пользователи, которые создают или загружают файлы Word, Excel, PowerPoint или любого другого типа в OneDrive или SharePoint, теперь будут получать уведомления по электронной почте всякий раз, когда кто-то другой оставляет комментарий к их файлу.
Отключение уведомлений о комментариях
Мы все хотим оставаться в курсе наших задач, связанных с документами, но слишком много напоминаний может снизить нашу продуктивность при выполнении другой неотложной работы. Чтобы сбалансировать эти потребности, Microsoft позволяет пользователям отключать уведомления о комментариях для отдельных файлов на панели сведений. Эта функция также включена в обмен электронными письмами в качестве действенного действия сообщения.
Приложение OneDrive для Surface Duo
Приложение OneDrive для Surface Duo является критически важным компонентом и полностью интегрировано в операционную систему Surface Duo, чтобы обеспечить вам постоянную связь с вашими файлами и фотографиями, а также могли сотрудничать на ходу, максимально используя возможности двойного экрана и охвата. Surface Duo и OneDrive улучшают многозадачность с помощью функции перетаскивания, а также встроенного PDF-редактора для чтения книг и разметки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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