Microsoft выпустит Microsoft Edge для Linux в следующем месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:46
- Просмотров: 79
Компания Microsoft объявила, что браузер Microsoft Edge на Chromium будет выпущен для Linux в следующем месяце.
На самом деле есть несколько причин, по которым Microsoft хотела перенести Edge на Linux. Одна из них заключается в том, что компания хочет привлечь к работе веб-разработчиков, и многие разработчики используют Linux. Другая причина заключается в том, что Microsoft хочет поддерживать свой новый браузер везде, где поддерживается Chromium, и это последняя остановка для этого.
Страница Edge для Linux уже доступна, поэтому, когда он будет доступен в следующем месяце, вы сможете получить его здесь. Предполагается, что изначально пользователи получат доступ к каналам Canary и Dev, поскольку именно так выпускался Edge на новых платформах.
Илья Источник:
microsoftedgeinsider.com
microsoftedgeinsider.com
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