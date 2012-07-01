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Microsoft выпустит новую версию Office в следующем году

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:57
  • Просмотров: 89

Три года назад Microsoft анонсировала Office 2019, свою последнюю версию Office, которую можно приобрести по бессрочной лицензии, а это означает, что вы владеете им навсегда. Теперь Microsoft объявила, что планирует выпустить новую версию Office в 2021 году.

Некоторые предположили, что Office 2019 должен был стать последней версией продукта с бессрочной лицензией, поскольку Microsoft стремится привлечь пользователей к Office 365 (теперь Microsoft 365), своей модели лицензирования на основе подписки. Microsoft старалась не подтверждать это, всегда заявляя, что будет оценивать рынок. Если компании по-прежнему не хотят переходить на Microsoft 365, Microsoft продолжит выпускать новые версии Office.

Компания сказала, что эта новая версия будет доступна для Windows и Mac, но не сообщила название продукта. Судя по тому, что мы видели, он, скорее всего, будет называться Office 2022.

Microsoft также рассказала о своих следующих версиях серверных продуктов, таких как Exchange Server. Компания рекомендует пользователям Exchange Server 2013 или 2016 начать планировать обновление до Exchange Server 2019, обещая, что это последнее крупное обновление, которое им когда-либо понадобится сделать.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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