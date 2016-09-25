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Microsoft проведёт следующую часть конференции Ignite в марте 2021 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:43
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Еще в марте Microsoft приняла решение превратить конференцию Ignite 2020 в виртуальное мероприятие благодаря пандемии COVID-19. Более того, компания заявила, что не будет проводить никаких личных мероприятий до июля 2021 года. Несколько месяцев спустя стало известно о том, что компания разделит конференцию Ignite на два мероприятия, одно из которых состоится весной следующего года



Теперь, когда Ignite 2020 завершается, компания объявила, что следующая часть Ignite состоится в марте.
Илья Источник:
twitter.com/MS_Ignite
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