Microsoft проведёт следующую часть конференции Ignite в марте 2021 года

But wait there’s more! Join #MSIgnite coming to you digitally in March 2021, showcasing the latest technical announcements from Microsoft and our partners: https://t.co/yq7gF5PkKS pic.twitter.com/APIt5YhckB — Microsoft Ignite (@MS_Ignite) September 24, 2020

Еще в марте Microsoft приняла решение превратить конференцию Ignite 2020 в виртуальное мероприятие благодаря пандемии COVID-19. Более того, компания заявила, что не будет проводить никаких личных мероприятий до июля 2021 года. Несколько месяцев спустя стало известно о том, что компания разделит конференцию Ignite на два мероприятия, одно из которых состоится весной следующего годаТеперь, когда Ignite 2020 завершается, компания объявила, что следующая часть Ignite состоится в марте.