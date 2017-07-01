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Microsoft удалит поддержку Windows Timeline из Microsoft Launcher на Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 15:51
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Функция Windows Timeline в Windows 10 не имела большого успеха с момента своего дебюта, и только несколько приложений воспользовались возможностями синхронизации между устройствами, которые предоставляет Windows Timeline. Хотя Windows Timeline по-прежнему является частью Windows 10, другие продукты Microsoft, похоже, отходят от нее в пользу более традиционного пользовательского интерфейса.

В последней бета-версии Microsoft Launcher присутствует новое уведомление, которое сообщает пользователю, что поддержка Windows Timeline внутри Microsoft Launcher прекращается, и что вместо этого пользователи должны использовать интерфейс последних версий, найденный в ленте Launcher, Microsoft Office и Windows Search.

Это не очень хорошо описывает будущее Windows Timeline в Windows, но, если честно, это неплохо. Windows Timeline была отличной идеей, которая была плохо реализована. Функция, предназначенная для отображения недавно открытых документов и файлов, должна быть помещена в меню Пуск, а не в Task View.
Илья Источник:
windowscentral.com
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