Microsoft удалит поддержку Windows Timeline из Microsoft Launcher на Android

Функция Windows Timeline в Windows 10 не имела большого успеха с момента своего дебюта, и только несколько приложений воспользовались возможностями синхронизации между устройствами, которые предоставляет Windows Timeline. Хотя Windows Timeline по-прежнему является частью Windows 10, другие продукты Microsoft, похоже, отходят от нее в пользу более традиционного пользовательского интерфейса.В последней бета-версии Microsoft Launcher присутствует новое уведомление, которое сообщает пользователю, что поддержка Windows Timeline внутри Microsoft Launcher прекращается, и что вместо этого пользователи должны использовать интерфейс последних версий, найденный в ленте Launcher, Microsoft Office и Windows Search.Это не очень хорошо описывает будущее Windows Timeline в Windows, но, если честно, это неплохо. Windows Timeline была отличной идеей, которая была плохо реализована. Функция, предназначенная для отображения недавно открытых документов и файлов, должна быть помещена в меню Пуск, а не в Task View.