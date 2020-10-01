Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Edge Dev Tools теперь доступны для Visual Studio Code

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:57
  • Просмотров: 16

Компания Microsoft выпустила расширение Microsoft Edge Tools for VS Code, чтобы упростить использование Edge Dev Tools в Visual Studio Code.


Нажмите на изображение для демонстрации


Причина существования этих инструментов заключается в том, что, хотя встроенные в браузер инструменты позволяют легко визуализировать изменения на лету, они также заставляют программистов переключаться между двумя различными средами, если они также работают в VS Code. Таким образом, разработчики могут выбирать, как они предпочитают организовывать свою работу.


Нажмите на изображение для демонстрации


Microsoft изначально выпустила эти инструменты в рамках экспериментального расширения под названием Elements for VS Code, а затем выпустила расширение Network, которое добавляет панель «Сеть» из Edge DevTools в опыт VS Code. В сегодняшнем релизе два расширения теперь объединены в одно, и вкладку «Сеть» можно включить в настройках расширения.




Нажмите на изображение для демонстрации



Нажмите на изображение для демонстрации


Еще одно заметное улучшение после предварительных релизов заключается в том, что пользователи могут открывать окна браузера (для целей отладки) двумя способами – в режиме полного браузера и в режиме без заголовка. В режиме полного браузера открывается обычное окно Edge, и вы также можете выбрать, хотите ли вы подключиться к существующему экземпляру браузера или открыть новый. Режим без заголовка открывает предварительный просмотр страницы как часть окна Visual Studio Code, поэтому он не создает новую иконку на панели задач и не регистрируется как новое окно диспетчера задач.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила шрифт Cascadia Code

Microsoft выпустила шрифт Cascadia Code

В открытом доступе появился исходный код кросс-платформенной среды Visual Studio Code

В открытом доступе появился исходный код кросс-платформенной среды Visual Studio Code

Microsoft анонсировала Microsoft Web Template Studio 2.0

Microsoft анонсировала Microsoft Web Template Studio 2.0

Connect(); 2017: Microsoft анонсировала функцию Visual Studio Live Share и многое другое

Connect(); 2017: Microsoft анонсировала функцию Visual Studio Live Share и многое другое

Microsoft выпустила Visual Studio 2019

Microsoft выпустила Visual Studio 2019




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 42
Пользователей: 0
Гостей: 42
Роботы: Yandex Google
+4  
Новостей: 12482
+0  
Комментариев: 39447
+0  
Пользователей: 10036