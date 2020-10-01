Edge Dev Tools теперь доступны для Visual Studio Code
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:57
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Компания Microsoft выпустила расширение Microsoft Edge Tools for VS Code, чтобы упростить использование Edge Dev Tools в Visual Studio Code.
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Причина существования этих инструментов заключается в том, что, хотя встроенные в браузер инструменты позволяют легко визуализировать изменения на лету, они также заставляют программистов переключаться между двумя различными средами, если они также работают в VS Code. Таким образом, разработчики могут выбирать, как они предпочитают организовывать свою работу.
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Microsoft изначально выпустила эти инструменты в рамках экспериментального расширения под названием Elements for VS Code, а затем выпустила расширение Network, которое добавляет панель «Сеть» из Edge DevTools в опыт VS Code. В сегодняшнем релизе два расширения теперь объединены в одно, и вкладку «Сеть» можно включить в настройках расширения.
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Еще одно заметное улучшение после предварительных релизов заключается в том, что пользователи могут открывать окна браузера (для целей отладки) двумя способами – в режиме полного браузера и в режиме без заголовка. В режиме полного браузера открывается обычное окно Edge, и вы также можете выбрать, хотите ли вы подключиться к существующему экземпляру браузера или открыть новый. Режим без заголовка открывает предварительный просмотр страницы как часть окна Visual Studio Code, поэтому он не создает новую иконку на панели задач и не регистрируется как новое окно диспетчера задач.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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