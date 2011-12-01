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Microsoft переименовала Bing в Microsoft Bing

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:59
  • Просмотров: 145

Microsoft официально объявила, что поисковая система Bing переименована в Microsoft Bing. Компания приводит несколько причин для этого изменения, в том числе расширение поисковой системы на множество других предложений, таких как InPrivate Search в браузере Edge, функциональность поиска в Windows, пакет Microsoft 365 и многое другое. Ребрендинг также приносит новый логотип для поисковой системы, который соответствует языку Fluent Design.

Также компания объявила о расширении программы Give with Bing на большее количество рынков. Программа позволяет пользователям автоматически жертвовать баллы Microsoft Rewards некоммерческим организациям в поддерживаемых странах. Компания заявила, что теперь она поддерживает «более 1.4 миллиона организаций» по всему миру. Новые рынки, на которые распространяется программа, включают Великобританию, Канаду, Австралию, Францию, Италию, Германию и Испанию. Кроме того, пожертвования, сделанные пользователями на всех рынках до 31 декабря, будут согласованы с Microsoft.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.bing.com
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