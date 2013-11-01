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Microsoft добавит Immersive Reader в PowerPoint и OneDrive

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:42
  • Просмотров: 93

Компания Microsoft анонсировала Immersive Reader для PowerPoint и OneDrive. Во-первых, в PowerPoint появится Immersive Reader, чтобы сделать контент еще более доступным. Immersive Reader появится в PowerPoint в двух областях. Во-первых, вы сможете выделить любой текст на слайде PowerPoint и выбрать Immersive Reader. Во-вторых, Immersive Reader также будет доступно в разделе «Примечания» на каждом слайде.


Нажмите на изображение для демонстрации


Также Microsoft объявила о переходе Immersive Reader в OneDrive. Вы можете запустить Immersive Reader прямо из меню OneDrive в документах Word и текстовых файлах.


Нажмите на изображение для демонстрации


Кроме того, Microsoft анонсировала 18 новых языков Neural TTS для Immersive Reader.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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