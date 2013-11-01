Microsoft добавит Immersive Reader в PowerPoint и OneDrive
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:42
- Просмотров: 93
Компания Microsoft анонсировала Immersive Reader для PowerPoint и OneDrive. Во-первых, в PowerPoint появится Immersive Reader, чтобы сделать контент еще более доступным. Immersive Reader появится в PowerPoint в двух областях. Во-первых, вы сможете выделить любой текст на слайде PowerPoint и выбрать Immersive Reader. Во-вторых, Immersive Reader также будет доступно в разделе «Примечания» на каждом слайде.
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Также Microsoft объявила о переходе Immersive Reader в OneDrive. Вы можете запустить Immersive Reader прямо из меню OneDrive в документах Word и текстовых файлах.
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Кроме того, Microsoft анонсировала 18 новых языков Neural TTS для Immersive Reader.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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