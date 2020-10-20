Microsoft выпустила Microsoft Edge Dev для Linux
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:44
- Просмотров: 0
Компания Microsoft объявила о доступности Microsoft Edge Dev Channel для Linux.
С этим выпуском Microsoft Edge теперь доступен для всех основных настольных и мобильных платформ. Microsoft особенно рада предложить веб-разработчикам такую же последовательную и мощную веб-платформу и инструменты для разработки, как в macOS или Windows, чтобы вы могли создавать и тестировать в своей предпочтительной среде и быть уверенными в опыте ваших клиентов на других устройствах.
Этот релиз поддерживает дистрибутивы Ubuntu, Debian, Fedora и openSUSE. Забегая вперёд, Microsoft планирует выпускать еженедельные сборки в соответствии с типичной периодичностью Dev Channel вместе с другими поддерживаемыми платформами.
Установка Microsoft Edge на Linux
Есть два способа начать работу с Microsoft Edge на Linux. Самый простой подход - загрузить и установить пакет .deb или .rpm прямо с сайта Microsoft Edge Insider — это настроит вашу систему на получение будущих автоматических обновлений.
При желании вы также можете установить Microsoft Edge из репозитория программного обеспечения Microsoft Linux с помощью стандартных инструментов управления пакетами вашего дистрибутива, следуя инструкциям «Command line installation» на сайте Microsoft Edge Insider (deb/rpm).
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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