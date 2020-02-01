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Приложение Remote Desktop Mobile на iOS получило новую версию

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:24
  • Просмотров: 76

Компания Microsoft обновила приложение Remote Desktop Mobile на iOS до версии 10.2.0.

Вот список новых возможностей:

• Исправлены сбои в iOS/iPadOS 14 при вводе данных с клавиатуры;
• Добавлены сочетания клавиш CMD + S и CMD + N для доступа к потокам пользовательского интерфейса «Добавить рабочую область» и «Добавить ПК» соответственно;
• Добавлено сочетание клавиш CMD + F для вызова пользовательского интерфейса поиска в Connection Center;
• На вкладку «Рабочие области» добавлены команды «Развернуть все» и «Свернуть все»;
• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку протокола 0xD06 при запуске Outlook в качестве удаленного приложения;
• Экранная клавиатура теперь исчезнет при прокрутке результатов поиска в Connection Center;
• Обновлена анимация, используемая при наведении курсора мыши на иконки рабочей области на iPadOS 14;
Илья Источник:
neowin.net
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