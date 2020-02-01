Приложение Remote Desktop Mobile на iOS получило новую версию

Компания Microsoft обновила приложение Remote Desktop Mobile на iOS до версии 10.2.0.Вот список новых возможностей:• Исправлены сбои в iOS/iPadOS 14 при вводе данных с клавиатуры;• Добавлены сочетания клавиш CMD + S и CMD + N для доступа к потокам пользовательского интерфейса «Добавить рабочую область» и «Добавить ПК» соответственно;• Добавлено сочетание клавиш CMD + F для вызова пользовательского интерфейса поиска в Connection Center;• На вкладку «Рабочие области» добавлены команды «Развернуть все» и «Свернуть все»;• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку протокола 0xD06 при запуске Outlook в качестве удаленного приложения;• Экранная клавиатура теперь исчезнет при прокрутке результатов поиска в Connection Center;• Обновлена анимация, используемая при наведении курсора мыши на иконки рабочей области на iPadOS 14;