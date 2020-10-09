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Сотрудники Microsoft продолжат работать из дома до июля 2021 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:41
  • Просмотров: 62

Согласно новому внутреннему электронному письму, полученному Мэри Джо Фоли, Microsoft откладывает планы по повторному открытию своих офисов для сотрудников в более широком масштабе. Еще в июле компания указала на январь как на целевую дату, когда ее сотрудники вернутся к работе на месте в результате пандемии COVID-19, но условия не изменились к лучшему за последние несколько месяцев.

Согласно электронному письму, рабочие офисы Microsoft в Соединенных Штатах, скорее всего, не достигнут «Stage 6» - когда пандемия больше не будет оказывать значительного воздействия на страну - до 6 июля 2021 года. Это означает, что компания не сможет открыть свои офисы для всех своих сотрудников до этого момента, хотя некоторые работники могут иметь возможность вернуться к работе на месте до этого момента, по крайней мере, на неполный рабочий день.

В настоящее время большинство штатов Соединенных Штатов находятся на стадии 3, а это означает, что работа из дома поощряется для большинства сотрудников, хотя рабочие места, требующие присутствия на рабочем месте, в исключительных случаях разрешены для работы в офисах. На стадиях 4 и 5 сотрудники могут выбрать работу в офисах Microsoft, но с некоторыми ограничениями по занятости.

Пару недель назад Microsoft обновила свою политику в отношении работы из дома, установив частичную занятость из дома в качестве стандарта для большинства своих сотрудников, хотя некоторые из них могут работать полный рабочий день.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
zdnet.com
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