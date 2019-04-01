Microsoft заработала $37.2 млрд в первом финансовом квартале 2021 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:19
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Компания Microsoft смогла заработать $37.2 млрд ($13.9 млрд чистой прибыли) в первом финансовом квартале 2021 года. Если брать аналогичный период прошлого года, то компания заработала $33.1 млрд ($10.7 млрд чистой прибыли).
Вот основные моменты пресс-релиза этого квартала:
• Выручка составила $37.2 млрд (увеличилась на 12%);
• Операционная прибыль составила $15.9 млрд (увеличилась на 25%);
• Чистая прибыль составила $13.9 млрд (увеличилась на 30%);
• Разводненная прибыль на акцию составила $1.82 (увеличилась на 32%);
Вот показатели категории More Personal Computing:
• Выручка увеличилась на 6%;
• Доход от Windows OEM снизился на 5%;
• Доход от коммерческих продуктов Windows и облачных сервисов увеличился на 13% (до 12% в постоянной валюте)
• Доход от контента и услуг Xbox увеличился на 30%;
• Доход от Surface увеличился на 37% (до 36% в постоянной валюте);
• Доход от поисковой рекламы без учета затрат на привлечение трафика снизился на 10% (на 11% в постоянной валюте);
Вот показатели категории Intelligent Cloud:
• Выручка увеличилась на 20% (до 19% в постоянной валюте);
• Доход от серверных продуктов и облачных сервисов увеличился на 22% (до 21% в постоянной валюте) благодаря росту выручки Azure на 48% (до 47% в постоянной валюте);
Вот показатели категории Productivity and Business Processes:
• Выручка увеличилась на 11%;
• Доход от коммерческих продуктов Office и облачных сервисов увеличился на 9% благодаря росту выручки Office 365 Commercial на 21% (до 20% в постоянной валюте);
• Доход от продаж продуктов Office Consumer и облачных сервисов увеличился на 13%, а количество подписчиков Microsoft 365 Consumer увеличилось до 45.3 млн;
• Доход LinkedIn увеличился на 16%;
• Доход от продуктов Dynamics и облачных сервисов увеличился на 19% (до 18% в постоянной валюте) благодаря росту выручки Dynamics 365 на 38% (до 37% в постоянной валюте);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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