Microsoft внесла некоторые улучшения в OneDrive
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:00
- Просмотров: 0
Компания Microsoft внесла некоторые улучшения в то, как общий доступ работает в OneDrive, что позволяет пользователям легко обмениваться файлами с группами людей. Проще говоря, вы можете заранее создать группы, которые затем легко найдете при совместном использовании файла.
Для этого у вас есть два варианта создания групп. Вы можете создать семейную группу с помощью настроек учетной записи и пригласить членов семьи присоединиться к ней, а также создать группу для друзей в Outlook.com, как описано здесь.
Нажмите на изображение для демонстрации
Как только эти группы будут созданы, они будут доступны в качестве параметров в меню в меню «Поделиться» в OneDrive в Интернете. После выбора параметров «Любой, у кого есть ссылка, может редактировать» или «Любой, у кого есть ссылка, может просматривать», поиск по имени или электронной почте любого из членов группы будет отображать всю группу, так что вы можете быстро поделиться файлами со всеми.
Эта функциональность теперь доступна в OneDrive в Интернете, но к середине 2021 года она также появится в клиенте синхронизации OneDrive и непосредственно внутри Word, PowerPoint и Excel.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 66
Пользователей: 1
Гостей: 65
Роботы: Google Yandex
Toukachik
Пользователей: 1
Гостей: 65
Роботы: Google Yandex
+11Новостей: 12601
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10043