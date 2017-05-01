Бандл HoloLens 2 Development Edition теперь доступен в Соединенных Штатах
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:12
- Просмотров: 82
Компания Microsoft заявила, что бандл HoloLens 2 Development Edition теперь доступен в Соединенных Штатах. К концу года бандл будет доступен в Канаде, Германии, Франции, Великобритании, Ирландии, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии и Италии.
HoloLens 2 Development Edition стоит $3500 и сочетает в себе возможности HoloLens 2 с Azure, Unity и Pixyz, чтобы дать разработчикам возможность создавать интерактивные возможности и отображать трехмерный голографический контент с людьми, местами и предметами. HoloLens 2 Development Edition имеет следующие преимущества:
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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