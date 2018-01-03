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Microsoft заменяет API WinRT на OpenXR для HoloLens 2 и Windows Mixed Reality

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:05
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Ранее в этом году Microsoft и Oculus начали поставлять всем клиентам соответствующие среды выполнения OpenXR, а вскоре после этого SteamVR и HTC представили предварительную поддержку OpenXR. С тех пор Microsoft стала свидетелем широкого распространения OpenXR в отрасли: от нового движка RenderDragon в Minecraft до реализации WebXR в Edge и Chrome – от Babylon Native до Blender 2.83.

С помощью OpenXR вы можете создавать движки и приложения, ориентированные на HoloLens 2, с тем же API, который вы используете для нацеливания на гарнитуры виртуальной реальности для ПК, включая гарнитуры Windows Mixed Reality, гарнитуры Oculus Rift и (в настоящее время предварительная версия для разработчиков) гарнитуры SteamVR. OpenXR позволяет движкам писать код, который затем переносится на аппаратные платформы от широкого круга поставщиков VR и AR.

Microsoft работает с Unity и Epic Games, чтобы гарантировать, что будущее смешанной реальности открыто не только для HoloLens 2, но и для всего спектра компьютерной виртуальной реальности, включая новую гарнитуру HP Reverb G2. Дополнительные сведения о разработке для HoloLens (1-го поколения) см. в примечаниях к выпуску.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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