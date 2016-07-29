Microsoft выпустила .NET 5.0
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:52
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Компания Microsoft выпустила .NET 5.0.
Вот список основных улучшений .NET 5.0:
• .NET 5.0 уже прошел боевые испытания, поскольку в течение нескольких месяцев размещался на dot.net и Bing.com;
• Производительность многих компонентов значительно улучшена и подробно описана в статьях «Улучшения производительности в .NET 5.0», «Производительность Arm64 в .NET 5.0» и «gRPC»;
• C# 9 и F# 5 предлагают новые улучшения языка, такие как программы верхнего уровня и записи для C# 9, а F# 5 предлагает интерактивное программирование и повышение производительности для функционального программирования на .NET;
• Библиотеки .NET обладают повышенной производительностью для сериализации Json, регулярных выражений и HTTP (HTTP 1.1, HTTP/2). Они также теперь полностью аннотированы для обнуления;
• Задержка P95 снизилась из-за усовершенствований в GC, многоуровневой компиляции и других областях;
• Варианты развертывания приложений лучше, с публикацией клиентских приложений ClickOnce, однофайловыми приложениями, уменьшенным размером образа контейнера и добавлением образов контейнеров Server Core;
• Объем платформы расширился за счет Windows Arm64 и WebAssembly;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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