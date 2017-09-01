Microsoft проведёт Open Azure Day 18 ноября
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:53
- Просмотров: 0
Компания Microsoft проведёт Open Azure Day 18 ноября, чтобы продемонстрировать полезность облачной платформы Azure для разработчиков, ориентированных на Linux.
Среди спикеров будут Брендан Бернс и Скотт Гатри. Эти переговоры направлены на то, чтобы предоставить «конкретные способы» максимизации отдачи от платформы Azure, такие как развертывание контейнерных приложений с помощью Azure Red Hat OpenShift и управление безопасностью в облаке.
Доступ к мероприятию бесплатный, но требуется предварительная онлайн-регистрация.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
azure.microsoft.com
azure.microsoft.com
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