Microsoft внесла некоторые улучшения в платформу Windows Mixed Reality VR
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:52
- Просмотров: 0
Microsoft работала с HP и Valve над разработкой гарнитуры HP Reverb G2 VR. Во время этой разработки Microsoft внесла некоторые улучшения в платформу Windows Mixed Reality VR. Эти улучшения доступны не только для гарнитуры HP Reverb G2 VR, но и для всех существующих гарнитур Windows Mixed Reality VR.
Microsoft предоставила новые улучшенные алгоритмы для нескольких гарнитур Windows Mixed Reality для улучшения визуального качества.
Алгоритмы коррекции Microsoft уменьшают как цветовую окантовку, так и общую окраску цвета. Посмотрите на изображение ниже, чтобы увидеть разницу.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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