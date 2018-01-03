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Microsoft внесла некоторые улучшения в платформу Windows Mixed Reality VR

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:52
  • Просмотров: 0

Microsoft работала с HP и Valve над разработкой гарнитуры HP Reverb G2 VR. Во время этой разработки Microsoft внесла некоторые улучшения в платформу Windows Mixed Reality VR. Эти улучшения доступны не только для гарнитуры HP Reverb G2 VR, но и для всех существующих гарнитур Windows Mixed Reality VR.

Microsoft предоставила новые улучшенные алгоритмы для нескольких гарнитур Windows Mixed Reality для улучшения визуального качества.

Microsoft внесла некоторые улучшения в платформу Windows Mixed Reality VR


Алгоритмы коррекции Microsoft уменьшают как цветовую окантовку, так и общую окраску цвета. Посмотрите на изображение ниже, чтобы увидеть разницу.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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