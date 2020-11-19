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Microsoft анонсировала ноябрьский пакет обновлений для Microsoft 365

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:25
  • Просмотров: 101

Компания Microsoft анонсировала ноябрьский пакет обновлений для Microsoft 365.

Сделайте собрания еще удобнее с помощью приложений Teams — Как правило, для совместной работы с приложением во время собрания требуется, чтобы кто-то демонстрировал свой экран во время обновления задач, установки напоминаний, управляемых запросов и т. д. В этом месяце Microsoft рада объявить, что теперь вы можете использовать возможности многих из этих приложений непосредственно во время собрания, чтобы каждый мог взаимодействовать с ним, делая время, которое ваша команда проводит вместе, более эффективным и совместным до, во время и после ваших собраний. Ознакомьтесь с новыми приложениями Teams для собраний, которые теперь доступны в магазине приложений Teams, в том числе Asana, HireVue, Monday.com, Slido и Teamflect (другие приложения в разработке), а также знакомыми приложениями, созданными Microsoft, такими как Forms. Если вы партнер или разработчик, узнайте больше о создании приложений Teams для собраний в этой документации.



Быстро собирайте отзывы на собраниях Teams с помощью опросов — Опросы - отличный способ превратить пассивных слушателей в активных участников. Интеграция Forms с Microsoft Teams теперь позволяет проводить опросы на собраниях, помогая проводить более увлекательные, информативные и продуктивные собрания. Ведущие собрания могут заранее подготовить опросы и запускать опросы во время собраний, которые участники могут легко просмотреть и ответить. Новые опросы Forms для собраний в настоящее время развертываются и скоро будут доступны вам. Вы можете начать с обновления приложения Teams и добавления приложения Forms на вкладки собрания.



Удаление нежелательного фонового шума на собраниях Teams — Ранее в этом году Microsoft выпустила возможность минимизации отвлекающего фонового шума в видео в Microsoft Stream. Microsoft рада сообщить, что представляет эту технологию на собраниях Teams. Это подавление шума в режиме реального времени поможет удалить нежелательный фоновый шум во время собраний, облегчая слышимость выступающих в громкой и отвлекающей обстановке. Подавление шума теперь доступно всем пользователям.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
microsoft.com
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