Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Samsung Reminder теперь может синхронизироваться с Microsoft To Do

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:52
  • Просмотров: 126

Компания Microsoft анонсировала синхронизацию Samsung Reminder с Microsoft To Do.



3 способа получить от этого максимум удовольствия

• Сейчас, как никогда, важно подключиться. Создайте напоминание о звонке, и оно будет доступно для всех ваших задач в To Do. Более того, вы можете нажать «Открыть в номеронабирателе», чтобы начать звонок прямо со своего ноутбука с помощью приложения «Ваш телефон»;
• Используйте Bixby, чтобы быстро создавать напоминания в пути. Просто скажите «Биксби, <….>», и записанное напоминание будет синхронизировано и доступно на вашем ПК и в Интернете;
• Создайте напоминание из Samsung Messages, Samsung Notes или браузера Samsung, а затем управляйте ими в приложении To Do на своем ПК;


Нажмите на изображение для демонстрации


Как запустить синхронизацию?

Чтобы начать синхронизацию списков дел и задач с Samsung Reminder, подключите его к Microsoft To Do:

1. Откройте приложение Samsung Reminder> Настройки> Синхронизировать с Microsoft To Do.
2. Войдите в свою учетную запись Microsoft.
3. Примите запрос на разрешение, и все готово!



Важно, чтобы вы установили список дел в качестве списка по умолчанию, чтобы напоминания, создаваемые вне приложения Reminder, например из Bixby, звонки и т. д., синхронизировались с To Do. Для этого откройте настройки приложения Samsung Reminder> Сохранить напоминания из других приложений в> Microsoft To Do.



Примечание: Синхронизация Samsung Reminder с Microsoft To Do доступна для всех моделей Galaxy с Android 10 или выше.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Приложение «Ваш телефон» теперь может запускать несколько Android-приложений одновременно

Приложение «Ваш телефон» теперь может запускать несколько Android-приложений одновременно

Samsung хочет производить больше смартфонов на WP

Samsung хочет производить больше смартфонов на WP

Основной операционной системой Samsung станет Windows Phone

Основной операционной системой Samsung станет Windows Phone

Первое Windows RT-устройство Samsung

Первое Windows RT-устройство Samsung

Фотографии ноутбука Samsung на базе Windows 8

Фотографии ноутбука Samsung на базе Windows 8




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Google Yandex
+4  
Новостей: 12700
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10046