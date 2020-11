Samsung Reminder теперь может синхронизироваться с Microsoft To Do

Нажмите на изображение для демонстрации

Компания Microsoft анонсировала синхронизацию Samsung Reminder с Microsoft To Do.• Сейчас, как никогда, важно подключиться. Создайте напоминание о звонке, и оно будет доступно для всех ваших задач в To Do. Более того, вы можете нажать «Открыть в номеронабирателе», чтобы начать звонок прямо со своего ноутбука с помощью приложения «Ваш телефон»;• Используйте Bixby, чтобы быстро создавать напоминания в пути. Просто скажите «Биксби, <….>», и записанное напоминание будет синхронизировано и доступно на вашем ПК и в Интернете;• Создайте напоминание из Samsung Messages, Samsung Notes или браузера Samsung, а затем управляйте ими в приложении To Do на своем ПК;Чтобы начать синхронизацию списков дел и задач с Samsung Reminder, подключите его к Microsoft To Do:1. Откройте приложение Samsung Reminder> Настройки> Синхронизировать с Microsoft To Do.2. Войдите в свою учетную запись Microsoft.3. Примите запрос на разрешение, и все готово!Важно, чтобы вы установили список дел в качестве списка по умолчанию, чтобы напоминания, создаваемые вне приложения Reminder, например из Bixby, звонки и т. д., синхронизировались с To Do. Для этого откройте настройки приложения Samsung Reminder> Сохранить напоминания из других приложений в> Microsoft To Do.Примечание: Синхронизация Samsung Reminder с Microsoft To Do доступна для всех моделей Galaxy с Android 10 или выше.Узнать другие подробности можно здесь