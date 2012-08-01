Samsung Reminder теперь может синхронизироваться с Microsoft To Do
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:52
- Просмотров: 126
Компания Microsoft анонсировала синхронизацию Samsung Reminder с Microsoft To Do.
3 способа получить от этого максимум удовольствия
• Сейчас, как никогда, важно подключиться. Создайте напоминание о звонке, и оно будет доступно для всех ваших задач в To Do. Более того, вы можете нажать «Открыть в номеронабирателе», чтобы начать звонок прямо со своего ноутбука с помощью приложения «Ваш телефон»;
• Используйте Bixby, чтобы быстро создавать напоминания в пути. Просто скажите «Биксби, <….>», и записанное напоминание будет синхронизировано и доступно на вашем ПК и в Интернете;
• Создайте напоминание из Samsung Messages, Samsung Notes или браузера Samsung, а затем управляйте ими в приложении To Do на своем ПК;
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Как запустить синхронизацию?
Чтобы начать синхронизацию списков дел и задач с Samsung Reminder, подключите его к Microsoft To Do:
1. Откройте приложение Samsung Reminder> Настройки> Синхронизировать с Microsoft To Do.
2. Войдите в свою учетную запись Microsoft.
3. Примите запрос на разрешение, и все готово!
Важно, чтобы вы установили список дел в качестве списка по умолчанию, чтобы напоминания, создаваемые вне приложения Reminder, например из Bixby, звонки и т. д., синхронизировались с To Do. Для этого откройте настройки приложения Samsung Reminder> Сохранить напоминания из других приложений в> Microsoft To Do.
Примечание: Синхронизация Samsung Reminder с Microsoft To Do доступна для всех моделей Galaxy с Android 10 или выше.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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