Microsoft анонсировала ноябрьский набор новых функций для Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:28
- Просмотров: 86
Компания Microsoft анонсировала набор новых функций для Microsoft Teams.
Подавление шума на основе ИИ
Функция подавления шума ИИ в реальном времени автоматически удаляет нежелательный фоновый шум во время ваших собраний. Подавление шума на основе AI анализирует ваш аудиопоток, отфильтровывая шум и сохраняя только речевой сигнал. Вы также можете контролировать степень подавления шума, включая высокую настройку для подавления большего фонового шума.
Выбор сцены в новом режиме «Вместе»
Режим «Вместе» переосмысливает опыт собрания, чтобы помочь участникам почувствовать себя ближе друг к другу, даже когда вы находитесь врозь. Microsoft рада представить новые варианты выбора сцен в режиме «Вместе», чтобы перенести вашу команду в самые разные места. Выберите сцену, чтобы задать тон и создать уникальный опыт для вашего собрания, будь то собрание в небольшом конференц-зале или собрание всех участников, проводимое в амфитеатре под открытым небом.
Опросы на собраниях Teams
Опросы на собраниях Teams — это удобный интерфейс на основе форм, который помогает проводить более увлекательные и продуктивные собрания. Как организатор собрания или ведущий, вы можете готовить, запускать и оценивать опросы до, во время и после собраний соответственно. Ваши участники могут легко просматривать опросы и отвечать на них во всплывающем пузыре или на панели чата. Чтобы включить эту функцию в качестве организатора или докладчика собрания, просто добавьте приложение Forms в качестве вкладки на собрании Teams. Узнать больше.
Нажмите на изображение для демонстрации
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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