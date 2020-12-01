Microsoft анонсировала новые функции для Microsoft Teams Calling
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:20
- Просмотров: 74
Microsoft объявила о некоторых новых функциях для Microsoft Teams Calling, каждая из которых предназначена для того, чтобы собрания были более плавными.
Первой возможностью является передача вызовов между настольными и мобильными приложениями. Пользователи смогут передать существующий вызов и автоматически завершить его на всех других устройствах или присоединиться без звука на дополнительном устройстве. Эта функция может быть полезна пользователям, которым часто нужно менять местоположение или устройства, чтобы завершить разговор. Компания планирует выпустить её в начале 2021 года.
Кроме того, компания также представила поддержку функции CarPlay в Microsoft Teams. С CarPlay пользователи смогут совершать и принимать звонки Teams, используя встроенные элементы управления своего автомобиля. Однако нет ни слова о том, когда компания планирует внедрить поддержку Android Auto.
Учитывая возросшее количество спам-звонков, о которых в настоящее время сообщают пользователи, Microsoft также добавила новую возможность идентификации спама. Новая функция определяет потенциальные спам-вызовы, чтобы предотвратить входящие вызовы с неизвестных номеров. Кроме того, приложение теперь будет подтверждать исходящие вызовы в цифровом виде, чтобы они не были отклонены внешними получателями.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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