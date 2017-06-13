Функция «Добавить в OneDrive» стала общедоступной
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:53
- Просмотров: 80
Файлы — это строительные блоки нашей работы, помогающие нам сотрудничать с другими для достижения конечных результатов. Исследовательские документы, электронные таблицы с данными, отчеты о продажах, презентации, видеоролики о продуктах и другие файлы с богатым содержанием — вот компоненты, на которых основывается наш окончательный результат.
Сегодня Microsoft рада сообщить, что ранее раскрытая функция «Добавить в OneDrive» стала общедоступной. Теперь вместо того, чтобы выяснять, кто прислал нам этот файл или запоминать исходное местоположение общего контента, мы можем быстро вернуться к нужным нам файлам прямо в нашем OneDrive.
Функция «Добавить в OneDrive» позволяет легко добавить ярлык для общих папок прямо в наш OneDrive. Общие папки включают контент, которым другие поделились с нами через OneDrive, который отображается в представлении «Доступные мне», или контент, который является частью общей библиотеки в Microsoft Teams или SharePoint.
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С помощью функции «Добавить в OneDrive» мы можем не только собрать весь наш общий контент в одном месте, но и работать с ним с такой же мощностью и гибкостью, как если бы это были файлы, которыми мы владеем. Это означает, что мы можем легко синхронизировать эти папки и получать к ним доступ из любого места на любом устройстве; безопасно делиться файлами и совместно редактировать файлы в добавленной папке; и быть в курсе @ mentions, активности и уведомлений. Добавленные папки также соответствуют всем существующим политикам, соответствию требованиям и настройкам безопасности.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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