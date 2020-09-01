Компания Microsoft приобрела киберспортивную платформу Smash.gg
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:33
- Просмотров: 126
Microsoft вкладывает значительные средства в свои игровые усилия, что стало еще более очевидным после объявления о приобретении ZeniMax Media в октябре. Теперь компания, похоже, заинтересована в выходе на сцену киберспорта, поскольку Smash.gg, платформа для организации киберспортивных турниров, объявила о том, что она приобретена компанией Microsoft.
Big news everyone! @smashgg is joining us at Microsoft. Same great tournament organization features. Same amazing team. Even more support and opportunities. Get ready to play!— MSN Esports (@MSN_Esports) December 2, 2020
Microsoft также сделала объявление в Twitter-аккаунте MSN Esports.
Илья Источник:
twitter.com/MSN_Esports
twitter.com/MSN_Esports
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