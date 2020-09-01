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Компания Microsoft приобрела киберспортивную платформу Smash.gg

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:33
  • Просмотров: 126

Microsoft вкладывает значительные средства в свои игровые усилия, что стало еще более очевидным после объявления о приобретении ZeniMax Media в октябре. Теперь компания, похоже, заинтересована в выходе на сцену киберспорта, поскольку Smash.gg, платформа для организации киберспортивных турниров, объявила о том, что она приобретена компанией Microsoft.



Microsoft также сделала объявление в Twitter-аккаунте MSN Esports.

Илья Источник:
twitter.com/MSN_Esports
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