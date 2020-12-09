Microsoft анонсировала некоторые новые функции для Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:32
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Компания Microsoft анонсировала некоторые новые функции для Microsoft Teams.
Новые сцены в режиме «Вместе»
Режим «Вместе» в Microsoft Teams позволяет по-новому взглянуть на собрания, чтобы сблизить людей, даже когда вы разлучены. Разговор вперед и назад кажется более естественным, и исследования Microsoft показали, что режим «Вместе» снижает усталость от собраний. Новые сцены в режиме «Вместе» добавляют дух праздника, который идеально подходит для проведения виртуальной праздничной вечеринки с вашей командой.
В дополнение к новым праздничным сценам, Microsoft также объявила о доступности нового набора сцен в режиме «Вместе», который развертывается сейчас, который вы можете использовать в любое время года, чтобы перенести вашу команду в различные места, включая кафе, конференц-зал, класс и многое другое.
Для начала, как только вы окажетесь на собрании Microsoft Teams, выберите режим «Вместе» в выпадающем меню, затем щелкните маленький карандаш в левом углу экрана, чтобы выбрать сцену (режим «Вместе» требует участия не менее пяти человек в вашем собрании).
Новые кастомные фоны
Microsoft также создала набор новых кастомных фонов на праздничную тему для стандартных собраний и видеозвонков. Чтобы добавить новый кастомный фон, просто загрузите понравившийся фон — праздничные фоны доступны здесь. Затем, пока вы настраиваете видео и аудио перед присоединением к встрече, выберите «Фоновые эффекты», нажмите «Добавить», а затем выберите фон для загрузки со своего компьютера. Более подробное руководство можно найти здесь.
Комнаты для обсуждения
Microsoft также рада объявить, что на этой неделе в Microsoft Teams будут доступны комнаты для обсуждения. Комнаты для обсуждения позволяют легко разделить ваши собрания на подгруппы, чтобы облегчить небольшие обсуждения, мозговые штурмы, учебные группы и даже праздничные миксеры.
Организаторы могут самостоятельно переключаться между собраниями, рассылать объявления сразу во все комнаты обсуждения и в любое время возвращать всех на основное собрание. И уникальные для Microsoft Teams, комнаты обсуждения могут быть открыты как в каналах Microsoft Teams, так и на собраниях Microsoft Teams, чтобы дать вам гибкость в выборе того, как вы хотите собраться. Узнать больше.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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