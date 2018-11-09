OneDrive for Web получит тёмный режим в январе
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:21
- Просмотров: 168
В июле Microsoft объявила, что добавит темный режим в OneDrive for Web, но было неясно, когда именно эта функция будет доступна пользователям. На этой неделе компания объявила, что начнет развертывание темного режима в начале января 2021 года.
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Напомню, Microsoft начала тестировать тёмный режим в приложении для Android в прошлом году, а в феврале 2020 года сделала его общедоступным. Сейчас компания планирует выпустить эту функцию для всех пользователей Интернета (как личных, так и коммерческих) в следующем месяце. Этот шаг приведет веб-приложение OneDrive в соответствие с его приложениями для iOS/Android и различными другими платформами.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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