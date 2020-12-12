Microsoft Defender for Endpoint теперь общедоступен на iOS
-
- Категория: Microsoft
- Дата: 12-12-2020, 02:34
- Просмотров: 559
Компания Microsoft объявила, что Microsoft Defender for Endpoint теперь общедоступен для пользователей iOS. Публичный релиз приложения предоставляет пользователям множество возможностей, включая настраиваемые индикаторы, защиту от фишинга и блокировку небезопасных соединений.
Важно отметить, что Microsoft Defender ATP доступен для устройств iOS под управлением iOS 11.0 и выше. У пользователей должна быть соответствующая лицензия (например, Microsoft 365 E5/A5, Microsoft 365 E5 Security, Windows 10 E5/A5) для его использования. Обязательно посетите страницу поддержки, чтобы узнать подробности развертывания.
Кроме того, компания отметила, что она увеличила покрытие безопасности для существующих устройств Android, которые уже используют Microsoft Defender, чтобы включить в них полностью управляемые устройства.
Наконец, компания также упростила процесс адаптации для пользователей Android. Чтобы помочь клиентам быстро начать работу, приложение больше не будет запрашивать разрешения VPN у пользователей Android.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 35
Пользователей: 0
Гостей: 35
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 35
Роботы: Google Yandex
+0Новостей: 12769
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10047