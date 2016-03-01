OneDrive для iOS теперь поддерживает живые фотографии
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:24
- Просмотров: 47
Компания Microsoft объявила, что OneDrive теперь поддерживает живые фотографии на iOS. Если у вас включено автоматическое резервное копирование камеры, сервис начнет загружать ваши живые фотографии в том виде, в котором они должны быть. До сих пор они загружались в виде неподвижных изображений.
Microsoft также добавила в приложение воспроизведение живых фотографий. Когда вы открываете живую фотографию, вы можете нажать и удерживать фотографию. Вы также можете воспроизводить живые фотографии на Onedrive.com, нажав иконку «Живое» в левом верхнем углу. К сожалению, они по-прежнему будут отображаться как фотографии на Android и в клиентах синхронизации OneDrive.
К сожалению, редактирование живых фотографий по-прежнему не поддерживается. Если вы редактируете Live Photo, оно будет сохранено как неподвижное изображение, и вы потеряете исходный формат. Вы сможете восстановить предыдущую «живую» версию в течение 30 дней.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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