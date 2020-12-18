Microsoft может разрабатывать собственные чипы ARM для серверов и Surfacе

Усилия Microsoft, скорее всего, приведут к созданию серверного чипа, чем чипа для своих устройств Surface, хотя последнее вполне возможно, сказал один из людей. Подразделение компании по разработке чипов подчиняется Джейсону Зандеру, главе облачного бизнеса Azure, а не Паносу Панаю, который курирует продукты Surface. Представители Microsoft и Arm отказались комментировать, работает ли Microsoft над процессорами для серверов и ПК.

Хотя это не является прямым ответом на Apple M1 и последующие предложения на рынке аппаратного обеспечения для ПК, Microsoft, как сообщается, работает над независимостью от Intel, создавая собственные чипы для серверов и Surface. По данным Bloomberg, Microsoft использует эталонные разработки ARM для производства собственных чипов, которые могут быть использованы для облачных сервисов Microsoft Azure, а также изучает разработки для потенциальной реализации в линейке Surface в будущем.Издание Bloomberg расширило статью, включив в нее дополнительную информацию о проекте:Узнать другие подробности можно здесь