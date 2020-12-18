Microsoft может разрабатывать собственные чипы ARM для серверов и Surfacе
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 03:48
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Хотя это не является прямым ответом на Apple M1 и последующие предложения на рынке аппаратного обеспечения для ПК, Microsoft, как сообщается, работает над независимостью от Intel, создавая собственные чипы для серверов и Surface. По данным Bloomberg, Microsoft использует эталонные разработки ARM для производства собственных чипов, которые могут быть использованы для облачных сервисов Microsoft Azure, а также изучает разработки для потенциальной реализации в линейке Surface в будущем.
Издание Bloomberg расширило статью, включив в нее дополнительную информацию о проекте:
Усилия Microsoft, скорее всего, приведут к созданию серверного чипа, чем чипа для своих устройств Surface, хотя последнее вполне возможно, сказал один из людей. Подразделение компании по разработке чипов подчиняется Джейсону Зандеру, главе облачного бизнеса Azure, а не Паносу Панаю, который курирует продукты Surface. Представители Microsoft и Arm отказались комментировать, работает ли Microsoft над процессорами для серверов и ПК.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
bloomberg.com
bloomberg.com
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