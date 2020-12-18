Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft может разрабатывать собственные чипы ARM для серверов и Surfacе

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 03:48
  • Просмотров: 14

Хотя это не является прямым ответом на Apple M1 и последующие предложения на рынке аппаратного обеспечения для ПК, Microsoft, как сообщается, работает над независимостью от Intel, создавая собственные чипы для серверов и Surface. По данным Bloomberg, Microsoft использует эталонные разработки ARM для производства собственных чипов, которые могут быть использованы для облачных сервисов Microsoft Azure, а также изучает разработки для потенциальной реализации в линейке Surface в будущем.

Издание Bloomberg расширило статью, включив в нее дополнительную информацию о проекте:

Усилия Microsoft, скорее всего, приведут к созданию серверного чипа, чем чипа для своих устройств Surface, хотя последнее вполне возможно, сказал один из людей. Подразделение компании по разработке чипов подчиняется Джейсону Зандеру, главе облачного бизнеса Azure, а не Паносу Панаю, который курирует продукты Surface. Представители Microsoft и Arm отказались комментировать, работает ли Microsoft над процессорами для серверов и ПК.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
bloomberg.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
NVIDIA: в 2014 чипы будут в 100 раз мощнее

NVIDIA: в 2014 чипы будут в 100 раз мощнее

ARM представляет новую 64-х битную архитектуру ARMv8

ARM представляет новую 64-х битную архитектуру ARMv8

Qualcomm нацелена первой представить решения для Windows Phone 8

Qualcomm нацелена первой представить решения для Windows Phone 8

Новинка Intel Haswell

Новинка Intel Haswell

ARM-чипы Qualcomm появятся для компьютеров на базе Windows 8 в 2012 году

ARM-чипы Qualcomm появятся для компьютеров на базе Windows 8 в 2012 году




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 35
Пользователей: 0
Гостей: 35
Роботы: Yandex Google
+5  
Новостей: 12792
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10047