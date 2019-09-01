Microsoft выпустила новую версию Microsoft Launcher для Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:19
- Просмотров: 230
Компания Microsoft обновила Microsoft Launcher для Android до версии 6.2.201102.92686.
Вот список новых возможностей:
• Улучшения при открытии страницы каналов в альбомной ориентации и одновременно с другим приложением на Surface Duo;
• Поддержка обзора на одном экране Surface Duo;
• Поддержка экранного времени на Surface Duo;
• Улучшение процесса создания группы приложений через контекстное меню;
• Поддерживается мультитач для изменения положения иконки приложения на главном экране;
• Поддержка поиска по ключевым словам в приложениях Office;
• Улучшена согласованность интервалов и иконок в панели приложений;
• Исправлены известные ошибки в панели приложений, размере иконки приложения, жесте свайпа папки вверх;
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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