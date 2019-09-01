Microsoft выпустила новую версию Microsoft Launcher для Android

Компания Microsoft обновила Microsoft Launcher для Android до версии 6.2.201102.92686.Вот список новых возможностей:• Улучшения при открытии страницы каналов в альбомной ориентации и одновременно с другим приложением на Surface Duo;• Поддержка обзора на одном экране Surface Duo;• Поддержка экранного времени на Surface Duo;• Улучшение процесса создания группы приложений через контекстное меню;• Поддерживается мультитач для изменения положения иконки приложения на главном экране;• Поддержка поиска по ключевым словам в приложениях Office;• Улучшена согласованность интервалов и иконок в панели приложений;• Исправлены известные ошибки в панели приложений, размере иконки приложения, жесте свайпа папки вверх;