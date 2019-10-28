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Microsoft анонсировала новые функции для Project для Интернета

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 00:06
  • Просмотров: 337

Project для Интернета (часть семейства продуктов Microsoft Project) — это облачное решение для управления работой и проектами. Оно предлагает простые и мощные возможности управления работой и может использоваться руководителями проектов и членами команд для планирования и управления работой. Недавно Microsoft объявила о новых функциях, которые появятся в Project для Интернета.

Новые функции:

Вложения задач: Начиная с января, вы можете добавлять вложения файлов и ссылок к своим задачам в Project для Интернета;
API для импорта файлов .mpp в Project для Интернета: Начиная с января вы можете использовать API для импорта файлов Project Desktop в Project для Интернета. Легко импортируйте и быстро начните работать в Интернете;
Столбец «Быстрый просмотр»: Новый столбец в сетке покажет вам дополнительную информацию о ваших задачах;

Предстоящие функции:

Разверните Project в разных средах: У организаций будет больше гибкости при развертывании Project в Интернете. Вы сможете использовать несколько сред, а не только среду по умолчанию;
Уведомления электронной почты: Включите уведомления, чтобы узнать, когда вам назначены новые задачи, или предупредить вас о приближении срока выполнения задачи;
Экспорт временной шкалы в PDF: Экспортируйте свою временную шкалу в PDF-файл, чтобы вы могли поделиться ею с пользователями, не имеющими отношения к Project, и внешними заинтересованными сторонами;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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