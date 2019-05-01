В Outlook для iOS и Android скоро будет добавлена поддержка синхронизации подпапок контактов
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:18
- Просмотров: 205
Microsoft работает над новой функцией, которая поможет пользователям упорядочивать свои контакты в Outlook для iOS и Android. По данным Центра администрирования Microsoft 365, новая функция категорий контактов, которая была анонсирована на Ignite 2020, начнет развёртываться в конце этого месяца.
Настольная версия Outlook и веб-приложение уже давно позволяют пользователям распределять свои контакты по категориям или папкам в своей учетной записи Microsoft. Это упрощает управление списками контактов на основе этих категорий. В настоящее время, если у пользователя есть контакты во вложенной папке Outlook в Интернете или Outlook для Windows или Mac, эти контакты не синхронизируются в Outlook для iOS и Android.
Основываясь на отзывах пользователей, компания добавляет поддержку синхронизации подпапок контактов в Outlook Mobile, но с некоторыми особенностями. Интересно, что мобильное приложение Outlook будет синхронизировать информацию об этой папке как категории, а не как папки. Пользователи, которые настроили подпапки контактов, будут видеть эти подпапки как новые категории на своих мобильных устройствах. Метка категории будет соответствовать имени подпапки в Outlook в Интернете или Outlook для Windows или Mac.
Кроме того, пользователи также смогут вручную добавлять или удалять метки категорий для контактов и назначать им цвет, если это необходимо. Кроме того, есть возможность фильтровать список контактов по отдельным категориям. Чтобы было ясно, любые изменения, внесенные в метки категорий в Outlook Mobile, не повлияют на папки в других приложениях Outlook, это односторонняя синхронизация.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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