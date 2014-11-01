Microsoft улучшит просмотр PDF-файлов в OneDrive для Android

Недавно Microsoft подтвердила, что внесет два новых улучшения в процесс просмотра PDF-файлов в OneDrive для Android. Во-первых, пользователи смогут вращать страницу PDF-файла, просматриваемого в OneDrive для Android. Во-вторых, пользователи смогут добавлять закладки или «помечать» PDF-страницы, к которым они хотят вернуться позже, в OneDrive для Android.Microsoft выпустит оба вышеперечисленных улучшения для всех пользователей OneDrive для Android в январе 2021 года.