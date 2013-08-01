Microsoft Outlook для Windows скоро позволит отправлять электронную почту с псевдонима учетной записи
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:35
- Просмотров: 101
Если вы хотите использовать новый адрес электронной почты с существующей учетной записью Outlook.com, вы можете создать его, используя функцию псевдонима учетной записи в Outlook.com. Псевдоним использует тот же почтовый ящик, список контактов и другие настройки учетной записи, что и ваш основной адрес электронной почты. Вы даже можете войти в свою учетную запись Outlook.com с любым псевдонимом, используя тот же пароль основной учетной записи электронной почты.
Microsoft недавно подтвердила, что в Outlook для Windows скоро появится возможность отправлять электронную почту с прокси-адреса электронной почты или псевдонима учетной записи, а не с вашего основного адреса электронной почты. Псевдоним адреса электронной почты будет сохранен в полях «ОТ» и «ОТВЕТИТЬ» для получателей. Microsoft представит эту функцию в марте 2021 года.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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