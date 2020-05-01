Новое динамическое представление появится на собраниях Microsoft Teams в марте
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:14
- Просмотров: 0
Microsoft Teams скоро получит новый динамический режим, который сделает собрания Teams более интересными, чем раньше. Ремко де Крамер, старший менеджер по маркетингу продуктов в Microsoft, объявил через LinkedIn, что эта функция начнет развертываться в марте.
В июле 2020 года компания анонсировала динамическое представление и некоторые другие улучшения для своей платформы для совместной работы Teams, включая режим «Вместе», живые реакции и видеофильтры. Эти функции призваны сделать собрания и учебную среду более эффективными и инклюзивными. Хотя некоторые из этих возможностей уже доступны, Teams все еще ждёт динамического просмотра, видеофильтров и многого другого.
В настоящее время у организаторов собрания нет возможности отображать совместно используемый контент и определенных участников бок о бок на традиционных видеоконференциях. Новая функция, управляемая искусственным интеллектом, даст пользователям больше контроля над тем, как они видят общий контент и других участников встречи на экране. Динамическое представление будет включать новые элементы управления, позволяющие организаторам закреплять ключевых участников рядом с содержанием, обсуждаемым на собрании.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Google Yandex
+6Новостей: 12830
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10048