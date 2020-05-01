Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Новое динамическое представление появится на собраниях Microsoft Teams в марте

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:14
  • Просмотров: 0

Microsoft Teams скоро получит новый динамический режим, который сделает собрания Teams более интересными, чем раньше. Ремко де Крамер, старший менеджер по маркетингу продуктов в Microsoft, объявил через LinkedIn, что эта функция начнет развертываться в марте.

В июле 2020 года компания анонсировала динамическое представление и некоторые другие улучшения для своей платформы для совместной работы Teams, включая режим «Вместе», живые реакции и видеофильтры. Эти функции призваны сделать собрания и учебную среду более эффективными и инклюзивными. Хотя некоторые из этих возможностей уже доступны, Teams все еще ждёт динамического просмотра, видеофильтров и многого другого.

В настоящее время у организаторов собрания нет возможности отображать совместно используемый контент и определенных участников бок о бок на традиционных видеоконференциях. Новая функция, управляемая искусственным интеллектом, даст пользователям больше контроля над тем, как они видят общий контент и других участников встречи на экране. Динамическое представление будет включать новые элементы управления, позволяющие организаторам закреплять ключевых участников рядом с содержанием, обсуждаемым на собрании.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft анонсировала апрельский пакет обновлений для Microsoft Teams

Microsoft анонсировала апрельский пакет обновлений для Microsoft Teams

Microsoft Teams получил поддержку сетки 3х3 и функцию поднятия руки

Microsoft Teams получил поддержку сетки 3х3 и функцию поднятия руки

Microsoft анонсировала ноябрьский набор новых функций для Microsoft Teams

Microsoft анонсировала ноябрьский набор новых функций для Microsoft Teams

Microsoft анонсировала августовский набор новых функций для Microsoft Teams

Microsoft анонсировала августовский набор новых функций для Microsoft Teams

Microsoft анонсировала октябрьский набор новых функций для Microsoft Teams

Microsoft анонсировала октябрьский набор новых функций для Microsoft Teams




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Google Yandex
+6  
Новостей: 12830
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10048