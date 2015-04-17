Microsoft Lists для iOS лишится тега предварительной версии в конце этого месяца
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:35
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В новом приложении Microsoft Lists для iOS, которое компания представила на Ignite 2020, в конце этого месяца наконец-то удалится тег предварительной версии. Версия приложения для iOS доступна в публичной предварительной версии с сентября 2020 года, и компания объявила через Microsoft 365 Admin Center, что оно появится в iOS App Store в середине января.
Приложение позволит пользователям iOS получать доступ к спискам SharePoint на ходу со своего телефона или iPad, где пользователи смогут создавать, редактировать и управлять элементами списков, чтобы делиться ими со своими коллегами. Приложение предоставит возможность включить темный режим и будет поддерживать параметры сортировки, фильтрации и группировки для организации данных списка.
Компания отметила, что приложение Lists также будет поддерживать просмотр списков даже в автономном режиме, без упоминания о возможностях автономного редактирования.
Microsoft также ранее сообщала, что работает над версией приложения для Android, но еще не известна дата релиза.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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