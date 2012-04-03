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Приложение Microsoft Lists получило поддержку команд отмены и повтора

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:58
  • Просмотров: 66

В ноябре сообщилось, что Microsoft Lists скоро позволит пользователям использовать команды отмены и повтора для восстановления информации. Сегодня Норм Янг, MVP Microsoft, написал в своём Twitter-аккаунте, чтобы отметить, что эти функции теперь доступны в новом приложении Lists.



Microsoft выпустила два важных изменения в рамках этого обновления. Прежде всего, компания добавила возможность выполнения операций отмены и повтора при редактировании списков из представления сетки. Это должно облегчить восстановление ранее введенной информации или просто убрать нежелательные изменения, внесенные в их списки.

В дополнение к этому, Microsoft Lists также поддерживает следующие сочетания клавиш на устройствах Windows и Mac:

• Отмена для Windows: Control + Z;
• Повтор для Windows: Control + Y И Control + Shift + Z;
• Отмена для Mac OS: Command + Z;
• Повтор для Mac OS: Command + Shift + Z;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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