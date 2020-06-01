Microsoft Teams на Android получит поддержку размытия фона для собраний
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 21:28
- Просмотров: 0
Приложение Microsoft Teams для Android настроено на поддержку функции размытия фона для видеозвонков и собраний. На этой неделе компания подтвердила на форуме UserVoice, что популярная функция, доступная в приложении Teams для iOS, скоро появится на устройствах Android.
Эффект размытия фона использует искусственный интеллект, чтобы скрыть все вокруг пользователя во время собраний Teams, сохраняя при этом их в качестве основной точки внимания. Это отличный инструмент для удаленных сотрудников, особенно для тех, кто хочет немного уединиться и делиться пространством с другими членами семьи. Пользователи могут включить его перед началом собрания или во время текущего разговора.
Компания не сообщила подробностей о том, когда эта функциональность будет доступна, и в дорожной карте Microsoft 365 эта функция еще не указана. Однако план компании предполагает, что некоторые из функций, выпуск которых запланирован на конец этого месяца, включают встроенный перевод сообщений для Android, поддержку режима «Вместе» для GCC и многое другое.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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