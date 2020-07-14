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Microsoft Forms теперь позволяет респондентам получать копии своих ответов

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 21:57
  • Просмотров: 0

Microsoft выпустила важное обновление для Microsoft Forms, популярного инструмента компании для создания онлайн-опросов. В дорожной карте Microsoft 365 указано, что Microsoft Forms теперь поддерживает опции получения и загрузки ответов по электронной почте.

С этим обновлением разработчики форм смогут включить два новых варианта уведомлений для респондентов. Прежде всего, пользователи получат электронные письма с подтверждением для всех респондентов в своей организации, содержащие ссылку, которая позволит им распечатать копию своих ответов. Чтобы использовать эту функцию, разработчикам необходимо включить опцию «Разрешить получение ответов после отправки» в настройках формы.



Если электронные письма с подтверждением включены, Microsoft Forms также позволит всем респондентам загружать или распечатывать свои ответы на странице «Спасибо» после отправки. Эти варианты будут доступны для всех внутри и вне организации.

Узнать другие подробность можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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