Мобильные клиенты Microsoft Teams скоро будут поддерживать полный просмотр календаря
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:05
- Просмотров: 0
Клиенты Microsoft Teams для настольных ПК предоставляют вам широкий спектр функций, позволяющих легко общаться со своими коллегами. Однако, когда дело доходит до мобильных клиентов, вы не можете использовать многие полезные функции, которые можно найти в клиентах Teams для настольных ПК. Тем не менее, ситуация быстро меняется, поскольку Microsoft наконец рассматривает возможность добавления некоторых полезных функций десктопного Teams в свои мобильные приложения.
Недавно сообщалось, что Microsoft планирует добавить размытие фона в свое приложение для Android. Кроме того, компания добавляет в свое мобильное приложение еще одну полезную функцию — возможность просмотра полного календаря. На странице Microsoft Teams UserVoice инженер Teams подтвердил, что команда календаря в настоящее время работает над этой функцией и что она поделится обновлением, как только оно будет доступно.
В мобильных клиентах Teams уже есть функция просмотра календаря, но есть ограничения. В настоящее время в мобильных приложениях Teams есть возможность просматривать календарь на текущую неделю, и это разочаровывает, поскольку вы не можете видеть события календаря за пределами текущей недели. Поддержка полного просмотра календаря может означать, что вы сможете просматривать все события календаря как минимум за месяц.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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