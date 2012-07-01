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Брэд Андерсон покидает Microsoft

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:24
  • Просмотров: 168

Брэд Андерсон, корпоративный вице-президент по опыту коммерческого управления в Microsoft, объявил о своем уходе из компании. Андерсон перейдет в Qualtrics, компанию по разработке программного обеспечения для управления опытом, взяв на себя роль президента по продуктам и услугам.

За более чем 17 лет работы в Microsoft Андерсон взял на себя ряд различных ролей. Первоначально присоединившись к компании в 2003 году из Novell, он начинал как генеральный менеджер System Center Configuration Manager, но с 2007 года занимал определенную должность корпоративного вице-президента.

После ухода Андерсона роль CVP по опыту коммерческого управления перейдет к Харвиндеру Бхеле, который проработал в Microsoft еще дольше - почти 24 года. Бхела начинал в Microsoft в качестве руководителя разработки Site Server еще в 1997 году, а в настоящее время занимает должность корпоративного вице-президента по безопасности и соответствию требованиям Microsoft 365, за которую он отвечает с июля 2018 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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