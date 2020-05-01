Microsoft начнёт развёртывать функцию «Итоги собраний» в Microsoft Teams в конце этого месяца
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:45
- Просмотров: 116
По данным Microsoft 365 Admin Center, в конце этого месяца Microsoft добавит функцию «Итоги собраний» в Teams.
Первоначально анонсированный в сентябре 2020 года, этот новый опыт проведения собраний позволит участникам или людям, не имеющим возможности присутствовать на собрании, получить доступ к контенту собрания после его окончания. Microsoft Teams автоматически предоставит общий доступ к записи собрания, стенограмме, чату и общим файлам на вкладке «Сведения о собрании».
Функция итогов может оказаться чрезвычайно полезной для пользователей Teams в учебных сценариях, облегчая поиск всего, что им нужно, чтобы наверстать упущенное вместо того, чтобы связываться с организатором собрания. Итоги будут доступны для пользователей в Microsoft Teams и из события собрания в их календаре Outlook.
В дополнение к этому Microsoft также подтвердила еще одно важное обновление, которое находится в разработке для Teams. Компания введёт новую настройку лобби собраний Teams, чтобы организаторы собраний могли гарантировать, что только приглашенные на календарное собрание пользователи смогут обойти лобби после того, как будет назначено новое собрание.
В списке дорожной карты Microsoft 365 для этой функции указано, что она в настоящее время находится в разработке и должна быть выпущена в феврале. При запуске эта функция будет доступна как для производственной среды, так и для среды GCC. Это незначительное обновление, но оно должно помочь организаторам собраний Teams лучше контролировать свои собрания.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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